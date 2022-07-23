Главное отличие новой волны коронавируса в Казахстане назвала врач

Коронавирус сдает позиции, по крайней мере, этим летом он протекает намного легче и быстрее. Правда, при этом его коварность заключается в более высокой степени заразности. Об этом заявила заместитель главного врача городской клинической инфекционной больницы имени Жекеновой Тамара Утаганова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Вечерний Алматы».

Антиковидная стратегия плюс иммунная профилактика в виде вакцинации – это и есть та самая заветная формула успеха в борьбе с COVID-19, заверила Утаганова. По ее словам, этим летом можно не волноваться относительно возможного заражения COVID-19.

Как выяснилось, коронавирус в ходе мутации потерял способность проникать в ткань легких, штамм омикрон в основном поражает верхние дыхательные пути и не вызывает тяжелого течения болезни.

«Для сравнения мы рассмотрим ситуацию лета прошлого года и этого. Сейчас мы имеем дело с омикроном. Болезнь протекает в разы легче и отличается большей тропностью в верхние дыхательные пути, то есть это назофарингиты – риниты, кашель, боль в горле, повышение температуры тела. Да, температура выше, чем при ранее выявленной коронавирусной инфекции прошлого года. Но так называемые громкость и быстрота развития этих симптомов позволяют нам в итоге быстрее выявить больных, которые раньше обращаются за медпомощью. Протекает как острая респираторная вирусная инфекция. Поражение легких наблюдается в крайне редких случаях. Инкубационный период сокращен, заражаемость, или контагиозность заболевания, более высокая, но и сроки самого заболевания сокращены до семи дней. Сейчас у нас больше амбулаторного контингента. По крайней мере, клинически субъективно он себя чувствует гораздо лучше. Но это не относится к уязвимой группе, как и ранее», – отметила Утаганова.

Проявления омикрона схожи с симптомами простуды. Болезнь протекает чаще в легкой, а нередко и вовсе бессимптомной форме.

Температура при инфицировании омикроном в большинстве случаев не превышает 38 градусов. В осложненных случаях она может подниматься до более высоких значений, присоединяется затрудненное дыхание, усиливается кашель, появляются ощущение стеснения и боль в груди.

То, сколько длится COVID-19, вызванный омикроном, зависит от сопутствующих заболеваний, состояния иммунитета, своевременности и правильности проводимого лечения. Так как болезнь, как правило, протекает в легкой форме, а осложнения встречаются реже, то прогноз чаще всего благоприятный, утверждает врач.

«Лечение ничем не отличается от предыдущих методов. Ранее принятый протокол не поменялся, мы соблюдаем все его критерии. Если у заболевшего повышается температура, и он ощущает симптомы ОРВИ, то может обратиться за медицинской помощью по телефону к участковому врачу, вызвать мобильную бригаду. Далее уже мобильная бригада определяет, есть ли показания к сдаче ПЦР, какое лечение приоритетно для этого пациента или же он может обойтись обильным питьем или таблеткой парацетамола для снижения температуры. Как правило, вирусное заболевание в антибиотиках не нуждается», – уточнила она.

При этом Утаганова отметила фактор социальной ответственности заболевшего. Победить пандемию будет легче, если каждый человек при появлении симптомов откажется от посещения общественных мест и не будет заражать остальных.

По ее словам, реанимационные отделения алматинских ковид-стационаров пустуют, и в интенсивной терапии никто из пациентов не нуждается. Стационарное лечение в Алматы получают люди из группы риска, это старшее поколение и лица с сопутствующими заболеваниями, в том числе и беременные женщины. Состояние пациентов в стационарах – средней тяжести. На минувшие сутки в инфекционных стационарах (500 коек) находятся 219 человека, 140 из которых – дети.

«По тяжести течения болезни ситуация не повторится. Понятно, что любая вспышка или подъем болезни обязательно затронет уязвимую группу, но по распространенности она должна пройти быстро. Как бы мы ни росли в цифрах по выявляемости, мы должны понимать, что статистика по заболевшим – это другое, есть же и бессимптомное течение болезни. Как такового критического отклонения нет», – отметила Утаганова.

Врач подчеркнула особую роль вакцинации в борьбе с коронавирусом. Риск заразиться сохраняется даже после прививки, но благодаря вакцине вирус может быть заблокирован на начальном этапе проникновения в организм, благодаря чему заболевание с большей вероятностью будет протекать в легкой или бессимптомной форме.

Тем не менее врач заверила, что предупредить болезнь легче, чем ее лечить. Чтобы не заразиться, гражданам стоит использовать маски и респираторы, соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра в людных местах, а также часто мыть и дезинфицировать руки

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