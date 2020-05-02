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Главного санитарного врача Казахстана наделили расширенными полномочиями

Фото из открытых источников

COVID-2019 в Казахстане

3800 - зарегистрированно

965 - выздоровевших

25 - летальных случаев

50 - в Костанайской области

В Министерстве здравоохранения Казахстана прошло заседание по выработке мер по противодействию COVID-19 и совершенствованию санитарно-эпидемиологической службы на котором было принято важное решение,передает zakon.kz.

Помимо других вопросов было решено наделить главного санитарного врача республики расширенными полномочиями – теперь он сможет своим Постановлением вводить и отменять ограничительные мероприятия на всей территории страны. При этом нормативно-правовой акт не будет подлежать государственной регистрации.

Сегодня это создает трудности, учитывая, что изменения вносятся с кратностью один раз в неделю, а процедура регистрации – процесс довольно длительный. Он получит право на введение ограничения на въезд и выезд через пункты пропуска через государственную границу вместе с правом принимать решения об установлении карантинных зон и полную координацию противоэпидемических мероприятий на охраняемых территориях от заноса и распространения инфекций, — говорится в сообщении Минздрава.

Также ведомство отметило, что Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг планируется реорганизовать с выделением отдельной службы санитарного медицинского контроля. Помимо этого, повышается статус и полномочия главного государственного санитарного врача, увеличена штатная численность эпидслужб, эпидемиологи приравнены по привилегиям к специальным госорганам.

В рамках этих мер предполагается усовершенствовать санитарно-карантинный контроль на государственной границе и улучшено материально-техническое оснащение санэпидслужб, их укомплектуют тепловизорами, автотранспортом и оргтехникой.

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