Главного санитарного врача Казахстана наделили расширенными полномочиями

В Министерстве здравоохранения Казахстана прошло заседание по выработке мер по противодействию COVID-19 и совершенствованию санитарно-эпидемиологической службы на котором было принято важное решение,передает zakon.kz.

Помимо других вопросов было решено наделить главного санитарного врача республики расширенными полномочиями – теперь он сможет своим Постановлением вводить и отменять ограничительные мероприятия на всей территории страны. При этом нормативно-правовой акт не будет подлежать государственной регистрации.

Сегодня это создает трудности, учитывая, что изменения вносятся с кратностью один раз в неделю, а процедура регистрации – процесс довольно длительный. Он получит право на введение ограничения на въезд и выезд через пункты пропуска через государственную границу вместе с правом принимать решения об установлении карантинных зон и полную координацию противоэпидемических мероприятий на охраняемых территориях от заноса и распространения инфекций, — говорится в сообщении Минздрава.

Также ведомство отметило, что Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг планируется реорганизовать с выделением отдельной службы санитарного медицинского контроля. Помимо этого, повышается статус и полномочия главного государственного санитарного врача, увеличена штатная численность эпидслужб, эпидемиологи приравнены по привилегиям к специальным госорганам.

В рамках этих мер предполагается усовершенствовать санитарно-карантинный контроль на государственной границе и улучшено материально-техническое оснащение санэпидслужб, их укомплектуют тепловизорами, автотранспортом и оргтехникой.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.