Главного санврача Костаная обвинили в избирательном подходе при наложении штрафов мониторинговыми группами

Руководитель городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Алмат Байкенов предстал перед советом по этике. Его обвинили в избирательном подходе при наложении штрафов мониторинговыми группами и увода от ответственности некоторых предпринимателей. Санитарный врач свою вину признал, но указал, что хотел не навредить бизнесу большими штрафами, передает alau.kz

На очередном заседании совета по этике было рассмотрено дело руководителя управления санэпид контроля Алмата Байкенова. Инициатором стала городская прокуратура. Дело в том, что за 3 месяца от полиции в санитарное управление поступило больше 2000 дел о нарушениях карантинных ограничений. Но санитарная служба довела до суда только 86 дел, это всего 4 процента. В прокуратуре считают, что Алмат Байкенов избирательно к этому подходит. К примеру, одного предпринимателя штрафуют за нарушение на основе только признательных показаний, без видеофиксации нарушения, а другого, при наличии всех доказательств, обходят стороной. Есть и другие случаи.

«Главным специалистом управления Жанакаевой в июле этого года, в составе мониторинговой группы выявлена деятельность лотоклуба Фрайк, который запрещен с момента введения карантина, составленный ею протокол об административном правонарушении согласован с Байкеновым, которым дано ей поручение о привлечении к ответственности именно юридическое лицо с наложением штрафа в размере 320 тысяч тенге», — указал начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры г.Костанай Ерлан Басмурзин.

А ровно через месяц мониторинговая группа, возглавляемая этим же специалистом, снова выявила работу этого же лотоклуба. Правда, на этот раз административный протокол был составлен не на юридическое лицо, а на физическое — администратора заведения. Поэтому штраф для лотоклуба составил 41 тысячу тенге. Прокуратура города тщательно проверила каждый отчет мониторинговой группы. И по словам Ерлана Басмурзина, меры по привлечению к ответственности не были приняты в отношении свыше 1600 физических лиц и 32 организаций, хотя нарушения карантина ими были очевидны. Алмат Байкенов свою вину в этом полностью признал.

«Пандемия у нас во всем мире в первый раз. И такие практики у нас принимаются в первый раз. Мы как-то подходили, чтобы сохранить, не напрягать ситуацию и так в обществе. Понимаете, мы с каждым штрафом разбираемся, каждого опрашиваем. И я как врач уже подходил с точки не навредить», — пояснил руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля г.Костанай Алмат Байкенов.

Кроме того, он поясняет такие ошибки большой загруженностью сотрудников ведомства. По его словам, он не просматривает каждое дело, физически не может, и доверяет это своим специалистам. Алмат Байкенов также ответил на вопрос от членов совета о том, сколько составляет загруженность на одного специалиста. Он указал, что ежедневно это несколько административных дел. Но ответ его был прерван заместителем прокурора.

«Один сотрудник в сутки у вас не составляет даже одного материала. С учетом того, что штат ваших сотрудников составляет 15 человек, да задействовано 5 человек. Но максимальное количество протоколов, которые ими были выданы это 5 протоколов 13 ноября. В остальные дни с СЭКа больше 2 протоколов в сутки никогда не выходило», — добавил заместитель прокурора г.Костанай Аслан Сыздыков.

Совет увидел в действиях Байкенова проступок, дискредитирующий государственную службу. Выбор стоял между рекомендацией к неполному служебному соответствию и увольнением с занимаемой должности. Единогласно было решено объявить неполное служебное. Такое же дисвзыскание получили и два специалиста управления санитарного контроля. Кроме того, от прокуратуры города будет определен сотрудник, который будет следить за всеми рассматриваемыми делами в санитарной службе.

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