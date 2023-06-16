Главного специалиста управления госдоходов Костаная осудили за взятки

В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело в отношении главного специалиста отдела взимания управления госдоходов по городу Костанай З. за получение взятки, мошенничество, путем злоупотребления доверием, совершенное должностным лицом, с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Согласно ежегодной годовой отчетности за 2022 год, представленной ИП «Г» через кабинет налогоплательщика, был превышен минимальный размер годового оборота за 2022 год для постановки на регистрационный учёт по НДС.

Подсудимый З. предложил Г. оказать содействие за денежное вознаграждение в размере 100 000 тенге и для уменьшения годового оборота ИП провел по кассовому аппарату операции якобы о возврате денежных средств от покупателей на общую сумму2 616 461 тенге.

ИП «Г» отозвала годовой отчёт за 2022 год и сдала дополнительные декларации за указанный период, но уже соответственно с уменьшенной суммой годового оборота.

Также предложил ИП «Г» на ежемесячной основе передавать ему денежные средства в размере 30 000 тенге за бездействие в её интересах путем непринятия в отношении неё мер ответственности, в случае просрочки и задолженности с её стороны по социальным платежам.

Подсудимый З. вину признал и раскаялся. Органом досудебного расследования дело рассмотрено в ускоренном досудебном производстве.

В судебных прениях прокурор просил назначить подсудимому З. наказание в виде штрафа по ст.190 ч.3 п.2 УК в 10-кратном размере похищенного имущества, по ст.366 ч.1 УКв 25-кратномразмере суммы взятки.

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого — полное признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, судом не установлено.

Согласно ст.55 ч.3 УК по делам ускоренного досудебного расследования, а также по которым выполнены все условия процессуального соглашения, срок или размер основного вида наказания за совершенное уголовное правонарушение не может превышать половину максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу, суд назначил З. наказание с применением ст.58 ч.3 УК по совокупности правонарушений путем частичного сложения наказаний окончательно в виде штрафа в размере 1 200 000 тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе…

Приговор не вступил в законную силу.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.