Главного врача Костанайского областного тубдиспансера обвиняют в получении взятки

Суд по коррупционному делу начался в Костанае. В получении взятки обвиняют бывшего главного врача областного противотуберкулёзного диспансера. Главному бухгалтеру предъявлены обвинения в посредничестве, а руководителю одного из местных предприятий в даче взятки, сообщает alau.kz

О задержании главного врача и бухгалтера Костанайского областного противотуберкулезного диспансера стало известно в конце июня. Теперь они предстали перед судом. Процесс проходит дистанционно, все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Глава медучреждения Любовь Муржакупова подозревается в получении взятки, финансист Акмарал Базылбекова в посредничестве этому. В качестве взяткодателя по делу проходит директор ТОО «Тас фарм» Саида Курманова. Ввиду обострения санитарно-эпидемиологической обстановки по Covid-19, Муржакуповой было поручено открыть провизорный госпиталь на базе отделения физио-пульмонологического центра, расположенного в Тобыле.

«Для обеспечения указанного провизорного отделения медицинскими изделиями и средствами защиты, возникла необходимость в их закупке. Муржакупова, зная данные обстоятельства, и что в период кризисных ситуаций государственные закупки проводятся с применением специального порядка, что позволяет ей заключать договоры, способом из одного источника»,- говорит государственный обвинитель Асылхан Сабитов.

Как сказано в тексте обвинения, дезинфицирующие средства решено было приобрести в ТОО «Тас-Фарм». От его руководителей, Муржакупова, за шесть договоров на общую сумму в 16 миллионов тенге, решила получить взятку в размере 20%, то есть 3 миллиона 200 тысяч тенге. Для того, чтобы избежать прямого контакта с поставщиками, главврач привлекла главбуха Базылбекову. Базылбекова, при встрече, предложила данные условия директору «Тас фарма» Курмановой. Та согласилась на передачу незаконного вознаграждения, хоть и с оговоркой.

«Указав, что сможет передать только 10-15% от суммы заключенных договоров. 18 июня, в 14:45 часов Курманова, находясь в служебном кабинете главного бухгалтера диспансера, передала посреднику Базылбековой 236 тысяч тенге, для дальнейшей передачи в качестве взятки главврачу диспансера Муржакуповой. При этом пояснив, что размер взятки является окончательным»,- говорит Асылхан Сабитов.

То есть, в итоге было передано вознаграждение, меньше чем в полтора % от общей суммы договоров. 126 тысяч за посредничество взяла себе Базылбекова. 110 тысяч она на следующий день передала Муржакуповой. В суде главврач тубдиспансера сообщила, что вину свою не признаёт. Остальные обвиняемые ответили по-другому.

«Вину признаю полностью. Признаю, что передавала, но не за договоры. Частично признаю»,- говорит обвиняемая Саида Курманова.

На будущем заседании суд намерен изучить доказательства, и выслушать, как минимум пятерых свидетелей по делу. Пока же процесс отложен на несколько дней.

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