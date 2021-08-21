Главную задачу нового учебного года назвал Аймагамбетов

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Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о задачах на новый учебный год, передает zakon.kz.
В прошедшем учебном году были предприняты титанические усилия со стороны педагогов, которые несколько снизили негативные последствия, вызванные пандемией (коронавируса. — Прим. ред.). Теперь нам необходимо принять меры по восполнению потерь в знаниях. Это одна из главных задач в преддверии нового учебного года, — сказал глава МОН на Республиканской августовской конференции педагогов.
Министр напомнил, что с 1 сентября все школьники, студенты колледжей и вузов вернутся к традиционному формату обучения, поэтому всем организациям образования необходимо обеспечить соответствующие санитарно-эпидемиологические условия.
На сегодняшний день 93% педагогов и 88% других сотрудников получили прививки. Это все носит добровольный характер. Мы надеемся, что наши коллеги будут активно участвовать в этом процессе. То же самое важно и для наших студентов, Асхат Аймагамбетов
Также в этом учебном году будет продолжена работа летних школ до 20 июня. Глава МОН РК отметил, что педагоги должны быть готовы.
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