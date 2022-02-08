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Главную задачу Правительства назвал Касым-Жомарт Токаев

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Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о задачах нового Правительства, передает МИА «Казинформ».

«Перед новым Правительством стоит задача по полному восстановлению экономического потенциала страны. Это очень важная задача. Поэтому, мы должны считать ее одной из приоритетных. Реализация запланированных реформ и снижение инфляции — главные задачи. Главное, нужно повысить доходы наших граждан», — сказал в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев. Напомним, под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание Правительства. По итогам прошлого года экономика страны, как отметил Президент, выросла на 4%. Обрабатывающая промышленность выросла на 5,5%, строительная индустрия — на 7,6%.

 

 

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