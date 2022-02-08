Главную задачу Правительства назвал Касым-Жомарт Токаев

Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о задачах нового Правительства, передает МИА «Казинформ».
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«Перед новым Правительством стоит задача по полному восстановлению экономического потенциала страны. Это очень важная задача. Поэтому, мы должны считать ее одной из приоритетных. Реализация запланированных реформ и снижение инфляции — главные задачи. Главное, нужно повысить доходы наших граждан», — сказал в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев. Напомним, под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание Правительства. По итогам прошлого года экономика страны, как отметил Президент, выросла на 4%. Обрабатывающая промышленность выросла на 5,5%, строительная индустрия — на 7,6%.
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