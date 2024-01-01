Главные изменения в пенсионной системе в 2024 году

В 2024 году вступят в силу нескольких ключевых нововведений, касающихся казахстанской пенсионной системы, сообщает Zakon.kz

1) Введение ОПВР

С 1 января 2024 года накопительная пенсионная система дополнится новым компонентом – обязательными пенсионными взносами работодателя. Размер ОПВР будет зависеть от ежемесячного дохода работника и финансироваться за счет средств работодателей. В целях поддержания сбалансированной нагрузки на работодателя ОПВР будут перечисляться с поэтапным увеличением взноса:

с 1 января 2024 года – 1,5 процента;

с 1 января 2025 года – 2,5 процента;

с 1 января 2026 года – 3,5 процента;

с 1 января 2027 года – 4,5 процента;

с 1 января 2028 года – 5,0 процента.

Поэтапное внедрение ОПВР, а также отнесение их к вычетам из налогооблагаемого дохода предусмотрено для сглаживания нагрузки на работодателя. Кроме того, согласно законодательству, ОПВР будут уплачиваться не за всех работников, а только за тех, кто родился в 1975 году и позднее.

Введение с 2024 года ОПВР будет способствовать повышению уровня пенсионного обеспечения работника после его выхода на пенсию.

Ответственность за пенсионное обеспечение работника распределится между государством, работником и работодателем, как это принято в международной практике других стран. Задача по обеспечению адекватными пенсионными выплатами граждан важна, в том числе с учетом постепенного уменьшения солидарного компонента пенсионной системы, поскольку все меньше работников, выходящих на пенсию, будут иметь полный трудовой стаж до 1998 года, необходимый для получения солидарной (трудовой) пенсии.

2) Предпенсионные выплаты работникам, занятым на вредных производствах

В 2024 году вводятся предпенсионные выплаты для работников, занятых во вредных условиях труда. Это реализация еще одного поручения главы государства, данного в рамках Послания народу «Экономический курс справедливого Казахстана».

Выплаты будут доступны при достижении 55-летнего возраста работникам, за которых не менее 7 лет (84 месяцев) его работодателем уплачивались обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) в ЕНПФ.

Выплаты будут производиться из четырех источников:

за счет республиканского бюджета;

за счет страховых выплат из компаний по страхованию жизни;

за счет средств работодателей;

за счет ОППВ из ЕНПФ.

Выплаты будут осуществляться до достижения пенсионного возраста. В этот период работники смогут перевестись на более легкую работу (получать зарплату и выплаты) или выйти на отдых и получать выплаты до назначения пенсии по возрасту.

3) Автоматизация переводов пенсионных накоплений в компании по страхованию жизни

С 1 января 2024 года вкладчики ЕНПФ смогут заключать договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями дистанционно. Взаимодействие между вкладчиком, компанией по страхованию жизни (КСЖ), государственным кредитным бюро (ГКБ) и ЕНПФ будет происходить онлайн. После регистрации договора пенсионного аннуитета в единой страховой базе данных (ЕСБД) в ГКБ ЕНПФ переведет пенсионные накопления вкладчика в КСЖ. Автоматизация переводов накоплений в КСЖ обеспечит доступность продуктов пенсионного аннуитета для населения.

4) Программа «Нацфонд – детям»

С 1 января 2024 года начнется реализация инициированной президентом страны программы «Национальный фонд – детям». Всем детям – несовершеннолетним гражданам Казахстана – ежегодно в равном размере будет начисляться 50% от инвестиционного дохода Национального фонда Казахстана.

ЕНПФ определен оператором по реализации Программы и будет осуществлять полный учет всех целевых требований, целевых активов, целевых накоплений на целевых накопительных счетах, производить выплаты целевых накоплений.

В январе 2024 года ЕНПФ на основе данных из государственных органов сформирует список детей до 18 лет по состоянию на конец 31 декабря 2023 года. Затем, исходя из данных о сумме 50% инвестиционного дохода Нацфонда, будет рассчитана величина целевых требованиях на каждого ребенка.

В феврале 2024 года законные представители детей, родившихся в 2006 году и позднее, в том числе над которыми назначена опека / попечительство, увидят первые начисления по каждому своему ребенку в своем личном кабинете на портале egov.kz. Кроме того, регулярные аналитические и подробные статистические отчеты по программе будут размещаться на официальном сайте ЕНПФ.

Целевые активы, сформированные под целевые требования детей, будут продолжать инвестировать в составе Национального фонда и приносить дополнительный инвестиционный доход, который также будет начисляться на счета каждого ребенка – участника программы до достижения ими 18 лет (без права досрочного снятия).

Начиная с 2024 года каждому ребенку, достигающему совершеннолетия в 2024 году, в ЕНПФ будет открыт целевой накопительный счет, на который будут переведены накопления ребенка – участника программы «Национальный фонд – детям». Накопления будут доступны для улучшения жилищных условий (в Казахстане) и (или) оплаты образования (как в Казахстане, так и за рубежом). Обратиться за накоплениями совершеннолетний участник программы сможет через уполномоченных операторов (банки второго уровня, включая «Отбасы банк», и АО «Казпочта»).

Программа поможет молодым казахстанцам расширить возможности для получения образования, а также улучшения жилищных условий в начале самостоятельной жизни.

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