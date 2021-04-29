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Главный государственный санитарный врач обратился к казахстанцам

Фото из открытых источников

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов обратился к казахстанцам, передает alau.kz

«Уважаемые соотечественники, хочу обратиться ко всем, кто в ближайшее время, собирается на отдых или по иным делам в страны с очень неблагополучной эпидемиологической ситуацией по Covid-19. Я прошу воздержаться от поездок в государства, где широко распространяется коронавирусная инфекция. В данный момент, это Индия, Турция, некоторые страны Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Новые штаммы коронавирусной инфекции, имеющие стремительное течение и распространение, представляют чрезвычайную опасность для общества и системы здравоохранения в целом. Повремените с отпуском, ведь это не только ваше собственное здоровье, но и благополучная и полноценная жизнь ваших близких», — говорится в обращении Ерлана Киясова.

 

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