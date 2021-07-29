Появилась «тёмно-красная зона». Главный санврач РК подписал новое постановление

Главный санитарный врач Казахстана подписал постановление о внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства, сообщает zakon.kz.

Ерлан Киясов постановил продолжить реализацию и внедрение проекта Ashyq на объектах предпринимательства:

1) фитнес-клубы, включая йога центры;

2) спа-центры;

3) бани, сауны, бассейны;

4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

5) боулинг клубы;

6) кинотеатры;

7) театры и филармонии;

8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением, стрит-фудов;

9) объекты общественного питания по типу столовых;

10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

12) бильярдные клубы;

13) концертные залы;

14) добровольные участники;

15) караоке;

16) выставки;

17) океанариум;

18) марафоны;

19) спортивные мероприятия со зрителями;

20) аэропорты;

21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

22) детские развлекательные центры (крытые);

23) цирки;

24) отели, гостиницы;

25) центры обслуживания населения;

26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;

27) рынки (крытые и открытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);

28) детские оздоровительные центры (для работников (персонала));

29) букмекерские конторы;

30) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

31) объекты образования, включая ВУЗы, колледжи и образовательные центры (для работников (персонала), лиц старше 18 лет);

32) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры.

Главный санврач также постановил в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау и Караганда с 2 августа 2021 года:

1) приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных в подпункте 4) настоящего пункта;

2) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

3) сохранить дистанционную форму работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, Национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев);

4) допускается вне проекта Ashyq:

— проведение строительных работ;

— деятельность промышленных предприятий;

— оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.), деятельность цветочных магазинов, фотосалонов;

— деятельность туристических компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО «Казпочта» и т.п.);

— деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку;

5) ввести ограничительные меры выходного дня в «темно-красной» зоне.

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