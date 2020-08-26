Главный санитарный врач Костаная обратился к жителям

Уважаемые жители и предпринимателиКостанайской области!

С 17 августа 2020 года на территории Костанайскойобласти в рамках первого этапа смягчения ограничительных карантинных мер разрешена работа ряда объектов и видов деятельности.

При этом имеются факты несоблюдения ограничительных мероприятий, в частности наполнения автобусов сверх количества посадочных мест, в том числе пассажирами без защитных масок, не осуществление контроля владельцами бутиков в торговых центрах за соблюдением социальной дистанции посетителями, нарушение требований на базарах, в том числе школьных (отсутствие масок, перчаток у продавцов и покупателей, значительные очереди и т.п.).

​Указанные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 425 Кодекса РК «Об административных правонарушениях»:

Нарушение требований законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека, –

влечет штраф на физических лиц — 30 МРП (83 340 тенге);

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 230 МРП (638 940 тенге),

на субъектов среднего предпринимательства – 340 МРП (861 180 тенге),

на субъектов крупного предпринимательства – 1600 МРП (4 444 800 тенге).

​При сокращенном производстве возможно уплата 50% штрафа в течении 7 суток.

Учитывая значительные размеры штрафов, в целях предупреждения заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения области, убедительно просим жителей Костанайской области соблюдать введенные ограничения, в том числе по обязательному ношению масок в общественных местах, на транспорте, на открытом воздухе, соблюдать социальную дистанцию, а предпринимателей усилить на объектах санитарно-дезинфекционный режим и контроль за его выполнением.

Главный государственный санитарный

врач Костанайской области ​​​​ В. Нечитайло

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