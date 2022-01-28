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Главный санитарный врач Костанайской области подписал постановление

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О внесении изменений и дополнений в постановление Главного  государственного санитарного врача Костанайской области № 24 от 18.11.2021 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 24 от 18 ноября 2021 года «Об дальнейшем применении ограничительных карантинных мерх на территории Костанайской области в связи с резким ростов случаев COVID-19» внести следующие изменения:
  • запрет на проведение форумов, конференций, семинаров, зрелищных,  семейных, памятных мероприятий (банкетов,  свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей как на открытом воздухе, так и внутри помещений, а также запрет  на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий. Разрешается проведение частных встреч с числом участвующих не более 10 человек, прошедших вакцинацию. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с ПГГСВ РК № 7»;
  • запрещается работа выставок, ночных и игровых клубов. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с ПГГСВ РК № 7»;
  • запрет работы театров, домов культуры, концертных залов, филармоний. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с ПГГСВ РК № 7»;
  • разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, без проведения коллективных богослужений и массовых мероприятий, в том числе проведение  «жума намаз».  Религиозные объекты и объекты общественного питания, расположенные в них, участвующие в проекте «Ashyq»,  работают в соответствии с ПГГСВ РК № 7»;

В общеобразовательных школах («красная» зона) определить следующий формат обучения:

— начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) – в штатном формате;

— до 600 учащихся включительно – в штатном формате;

— свыше 600 учащихся – в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;

— во внешкольных организациях– в штатном формате.

В ВУЗах и колледжах («красная» зона) в комбинированном формате – практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика в штатном режиме по гибкому графику, лекции – в онлайн формате.

Допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организации образования»;

  • разрешение работы общественных  бань из расчета  4  кв.м. на одного посетителя до 20-00. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq», работают в соответствии с ПГГСВ РК № 7»;

Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 29 января 2022 года.

Главный государственный санитарный врач  Костанайской области Е. Даулетбаев                                                          

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