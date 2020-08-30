Главный санитарный врач РК внесла изменения в постановление о карантине

Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова внесла изменения и дополнения в постановление об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении, сообщает zakon.kz.

В новой версии указано:

1) подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

1) возобновить движение пригородных пассажирских поездов/электричек;

2) подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

1) возобновление междугородних внутриобластных автобусных, микроавтобусных перевозок;

3) подпункты 4) и 5) пункта 2 изложить в следующей редакции:

4) разрешение деятельности объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), библиотек, музеев;

5) разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) при соблюдении установленных требований и без проведения коллективных мероприятий»;

4) в подпункте 9) пункта 2 слово «бассейнов» исключить;

5) в подпункте 13) пункта 2 слово «кабинетов» заменить на слова «кабинетов/центров»;

6) в подпунктах 16) и 17) пункта 2 фразу «(без бассейнов)» исключить;

7) подпункт 35) пункта 2 изложить в следующей редакции:

35) введение следующих ограничительных мер в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан:

– приостановление работы торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них;

– приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков;

– приостановление работы салонов красоты, парикмахерских, СПА центров, объектов, оказывающих косметологические услуги;

– приостановление работы фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов;

– приостановление работы саун;

– приостановление работы аттракционов на открытом воздухе;

– приостановление деятельности религиозных объектов;»;

8) пункт 2 дополнить подпунктами 36), 37), 38), 39), 40), 41) и 42) следующего содержания:

36) разрешение функционирования школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

37) разрешение деятельности бассейнов по предварительной записи, в индивидуальном формате из расчета 5 кв.м. зеркала воды на одного человека;

38) разрешение деятельности спорткомплексов для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек;

39) разрешение посещения особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров;

40) разрешение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

41) разрешение деятельности РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» и «Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бөбек» с учетом эпидемиологической ситуации в регионах;

42) разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);»;

9) приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

10) дополнить приложением 4 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года № 43 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 37-1. слова «ведомства Управления Делами Президента Республики Казахстан» исключить;

2) дополнить пунктом 37-2. следующего содержания:

«37-2. Решения об ужесточении/послаблении карантинных мер на объектах, находящихся в ведении Управления Делами Президента Республики Казахстан и среди прикрепленного контингента, принимает ведомство Управления Делами Президента Республики Казахстан, осуществляющее деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.»;

3) в приложении 5 к постановлению подпункт 16) пункта 14 раздела I. изложить в следующей редакции:

16) обеззараживание воздуха осуществляется с использованием кварцевых, бактерицидных ламп или рециркуляторов воздуха согласно прилагаемой инструкции. Использование кварцевых ламп осуществляется при строгом соблюдении правил, в отсутствии людей с обязательным проветриванием помещений. Использование рециркуляторов воздуха разрешается использовать в присутствии людей.;

4) в приложении 21 к постановлению подпункт 7) пункта 2 раздела I. изложить в следующей редакции:

7) персонал объекта должен быть обеспечен средствами защиты, не допускается работа персонала без перчаток, масок. Не допускается работа персонала (официантов) при обслуживании посетителей без перчаток и защитных экранов;

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