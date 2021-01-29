Главный санврач Казахстана подписал новое постановление

Главный санитарный врач РК Ерлан Киясов постановлением утвердил рекомендации по проведению вакцинации от коронавируса населения страны, передает zakon.kz.

Согласно постановлению, в первую очередь вакцинировать от КВИ будут людей, имеющих высокий риск заражения. Это (по приоритетности):

медицинские работники, в первую очередь персонал инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации и интенсивной терапии, организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, приемных покоев организаций здравоохранения, оказывающих стационарную помощь, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы; педагоги; участковые полицейские; студенты; персонал и контингент медико-социальных и закрытых детских учреждений; сотрудники службы чрезвычайных ситуаций, министерств обороны, внутренних дел, Комитета национальной безопасности, Службы Государственной охраны Республики Казахстан; контингент Управления делами Президента РК, государственные служащие, граждане Республики Казахстан, являющиеся сотрудниками дипломатических, консульских учреждений, аккредитованных в Казахстане, члены национальных сборных команд; лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы).

Не подлежат вакцинации:

имеющие постоянные и временные медицинские противопоказания к профилактическим прививкам

люди с острой и бессимптомной формой КВИ.

Тех, кто контактировал с больным инфекционным заболеванием, включая КВИ, будут прививать после завершения срока карантина.

Временными противопоказаниями для вакцинации являются острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии.

При острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации состояния здоровья.

Согласно постановлению, перед вакцинацией не будет проводиться скрининг на наличие антител против КВИ (ИФА и ПЦР-исследование).

Тех, кто переболел любой формой коронавируса, рекомендуется прививать через 6 месяцев после выздоровления, с учетом оценки состояния перед вакцинацией.

Где будет проводиться вакцинация?

Вакцинация населения будет проводиться в прививочных пунктах территориальных медицинских организаций, а спецконтингент будут прививать по месту службы соответствующего ведомства.

В отдельных случаях (низкая численность населения, отсутствие стационарного прививочного кабинета, отсутствие холодильного оборудования с низким температурным режимом) для проведения вакцинации будут организовывать передвижные прививочные пункты или выездные прививочные бригады.

Прививочная бригада будет формироваться в каждом прививочном пункте с учетом ежедневной нагрузки на одну бригаду — не более 60 прививок (выездная или передвижная — не более 40 прививок).

При этом, в состав одной прививочной бригады должны входить: врач — 1, прививочная медсестра — 1 и при необходимости регистратор — 1. В сельской местности допускается организация прививочной бригады в составе: фельдшер (при отсутствии врача) — 1, прививочная медсестра — 1, при необходимости регистратор — 1.

Организация вакцинации

Отмечается, что будет составлен список людей, подлежащих вакцинации.

Людей будут приглашать на прививку заранее.

Будут организованны временные интервалы и дистанцирование в кабинетах, с учетом расхода 1 флакона вакцины на 5 человек;

К вакцинированию допустят людей, не имеющих противопоказаний к профилактической прививке. Перед прививкой врач проведет обязательный осмотр с измерением температуры тела, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, частоты сердечных сокращений, артериального давления, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы и осмотром зева. В случае, если температура превышает 37°С, вакцинация откладывается.

Вакцинированные пациенты должны будут находиться в хорошо проветриваемом помещении в течение 30 минут после прививки.

В постановлении рекомендуется выдавать привитым людям специальный маркировочный бейдж с обозначением «Проведена вакцинация против КВИ; Период медицинского наблюдения в течение 30 минут!» и памятку по вакцинации против КВИ;

Процесс вакцинации будут регистрировать в учетных формах (отдельный журнал учета профилактических прививок против КВИ, карта профилактических прививок, медицинская карта амбулаторного пациента, раздел вакцинации медицинской информационной системы) с указанием даты проведения вакцинации, вида прививок (компонент I или II), предприятия-производства препарата, номера серии, реакции на вакцину.

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