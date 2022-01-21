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Главный санврач Казахстана подписал новое постановление

gazeta.ru

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Новый документ вносит изменения и дополнения в постановление Главного государственного санитарного врача РК №38 от 2 сентября 2021 года.

Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более трех суток, или документа, подтверждающего получение ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, при котором после получения второго компонента прошло не более шести месяцев, или документа о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних трех месяцев, – говорится в документе.

Также сообщается, что разрешается посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) посетителями, участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа с отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более трех суток, или документа о получении ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, при котором после получения второго компонента прошло не более шести месяцев, или документа о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних трех месяцев.

Согласно документу, партнерские роды разрешено проводить «при наличии у партнера справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более трех суток».

При поступлении в организации родовспоможения рожениц, а также при поступлении в многопрофильные стационары пациентов, нуждающихся в оказании экстренной помощи по жизненным показаниям, медицинская помощь оказывается, не дожидаясь результатов лабораторного обследования на COVID-19, в изолированном помещении с соблюдением противоэпидемического режима с использованием средств индивидуальной защиты, – говорится в постановлении.

Как следует из постановления, «невакцинированный против COVID-19 персонал, задействованный в оказании медицинской помощи, при подтверждении у пациента диагноза COVID-19 подлежит изоляции на домашний карантин и лабораторному обследованию на COVID-19».

Плановая госпитализация пациентов, в том числе беременных, родильниц и детей в стационар (в том числе дневной стационар) осуществляется с наличием результатов тестирования на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи которых прошло не более пяти суток, или  документа, подтверждающего получение ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, при котором после получения второго компонента прошло не более шести месяцев (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, и лиц, переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев), – следует из документа.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

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