USD 428.68
EUR 507.21
RUB 5.57
  1. Home
  2. Новости
  3. Главный санврач Казахстана подписал новое постановление

Главный санврач Казахстана подписал новое постановление

Главный санврач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление №59 от 23 октября, передает zakon.kz.

Документ предполагает усиление мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Казахстана.

Согласно постановлению, все прибывшие в Казахстан авиапассажиры обязаны представить справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения границы с Казахстаном. Детям до 5 лет справка не нужна, но она должна быть у сопровождающих их людей.

В Постановлении четко не прописано, но в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК подтвердили, что казахстанцев без ПЦР-справки на будут пускать на борт самолета из страны вылета. Но некоторые ситуации будут рассматриваться индивидуально.

В аэропортах Казахстана у прибывающих должны измерять температуру. Если она будет повышенной, то, независимо от наличия ПЦР-справки, их изолируют в инфекционный стационар.

Транзитные пассажиры не смогут покинуть транзитную зону.

Прибывшие граждане РК, лица, имеющие вид на жительство на территории Казахстана при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинный стационар на 2 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, прибывшим лицам с отрицательным результатом проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки. Прибывшие лица с положительным результатом на COVID-19 госпитализируются в инфекционный стационар, — сказано в постановлении.

По аналогичной схеме проводится работа с людьми, прибывающими в Казахстан через пункты пропуска на госгранице на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах.

То есть, они должны в обязательном порядке предоставить ПЦР-справку, срок которой не больше трех суток с момента получения результата. Людей с повышенной температурой изолируют в стационары.

Водители транспорта, осуществляющие международные грузовые перевозки, проезжающие транзитом через Республики Казахстан, проходят термометрию и анкетирование.

Водители, которые осуществляют транзитные по Казахстану международные грузовые перевозки в двустороннем порядке, а также люди, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте, должны пройти термометрию и анкетирование, а также ПЦР-тестирование. При получении положительного результата, медики осматривают прибывшего. Если у него имеются признаки коронавируса, его госпитализируют в инфекционный стационар. При отсутствии признаков COVID-19, ему сообщают о необходимости по прибытию в пункт назначения обратиться в больницу.

Далее в постановлении главный санврач прописал, что Министерству индустрии и инфраструктурного развития Казахстана нужно обеспечить ограничение международных пассажирских сообщений.

Авиакомпании должны не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не являющихся гражданами РК при отсутствии ПЦР-справки.

Между авиапассажирами должно быть соблюдение безопасного расстояния (не менее 1 метра) и масочного режима при прохождении регистрации, посадки и высадки с воздушного судна.

Во время полета в салоне воздушного судна ограничивается движение пассажиров, а также скопления у туалета.

Постановление вступает в силу в 00 часов 27 октября 2020 года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

МЧС РК настоятельно рекомендует поменять автошины на зимние
Следующая новость

Подозреваемые в розыске. По факту убийства в Костанае начато досудебное расследование