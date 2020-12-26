Главный санврач Казахстана подписал новые постановления о карантине

Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новые постановления о карантине, передает Tengrinews.kz.

Полную версию постановлений можно найти по ссылкам: Постановление Главного государственного санитарного врача РК №67 от 25 декабря 2020 года «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан«;

Постановление Главного государственного санитарного врача РК №68 от 25 декабря 2020 года «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении«.

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