Главный санврач Казахстана подписала постановление о повторной ревакцинации

Согласно новому постановлению, ревакцинации против коронавирусной инфекции подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана три и более месяцев, сообщает Zakon.kz.

Ревакцинация против КВИ проводится лицам, получившим полный курс вакцинации против КВИ, и лицам, ранее получившим первую ревакцинацию с интервалом шесть месяцев после предыдущей профилактической прививки против КВИ.

Повторной ревакцинации против КВИ подлежат следующие лица, имеющие высокий риск инфицирования КВИ:

медицинские работники; контингент и персонал медико-социальных учреждений; сотрудники силовых структур; педагоги; контингент учреждений пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы; лица старше 50 лет.

Постановление вводится в действие с 25 мая 2022 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.