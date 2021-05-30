Главный санврач Казахстана внес изменения в постановление

Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача. Согласно документу, людям, получившим вакцину от COVID-19 будут выдавать бумажные справки с 1 июня, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Минздрава.

Согласно новому постановлению главного санитарного врача, медицинские организации, задействованные в проведении вакцинации против КВИ:

1) выдают справку о вакцинации против КВИ, проведенной в Казахстане, гражданам Казахстана по требованию на бумажном носителе по форме согласно приложению 5 к настоящим Методическим рекомендациям с 1 июня 2021 года;

2) выдают справку о вакцинации против КВИ, проведенной в Республике Казахстан, иностранным гражданам по требованию на бумажном носителе по форме согласно приложению 5 к настоящим Методическим рекомендациям c 1 июня 2021 года;

Также согласно постановлению, медработники будут выезжать на дом к лицам с ограниченными возможностями из числа инвалидов для проведения вакцинации против КВИ.

С 1 июля, данные о казахстанцев, получивших прививку от коронавируса за рубежом, будут вносить в казахстанские базы данных после предоставлении подтверждающих документов.

1) вводят в Модуль «Вакцинация» РПН МЗ Казахстана сведения о вакцинации против КВИ граждан Казахстана, получивших прививку против КВИ за рубежом, при предоставлении подтверждающих документов с 1 июля 2021 года;

2) вводят в Модуль сведения о вакцинации против КВИ граждан Казахстана, получивших прививку против КВИ вакциной QazCovid-in в рамках клинических исследований, при предоставлении подтверждающей информации Министерства образования и науки Казахстана;

3) вводят в Модуль сведения о вакцинации против КВИ сотрудников Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки Министерства образования и науки Казахстана, получивших прививку против КВИ вакциной QazCovid-in при предоставлении подтверждающей информации МОН Казахстана.

Согласно новому постановлению, ответственные лица облздравов областей, а также Нур-Султана, Алматы и Шымкента должны ежедневно вносить данные по движению вакцин против КВИ в модуль вакцинации.

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