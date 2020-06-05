Главный санврач Костанайской области обратился к жителям региона

Текст выступления Владимира Нечитайло распространил оперативны штаб, передает alau.kz

В период карантина, однозначно, массовые мероприятия запрещены. Это опасно для населения.

«На этом фоне обращаю внимание на недопустимость призывов к массовым мероприятиям и митингам, которые в последнее время распространяются в социальных сетях.

В условиях продолжающейся эпидемии в стране подвергать опасности жизнь и здоровье людей крайне безответственно. Как показывает мировой опыт, именно скученность и близкий контакт приводят к массовому перезаражению граждан. Так произошло во многих городах и странах. Митинги и массовые сборы создают условия для масштабного заражения людей.

«Поэтому еще раз хочу сказать, что необходимо соблюдать требования закона, а закон гласит, что в условиях пандемии, которая объявлена ВОЗ, в условиях эпидемии в Казахстане, решения главного санитарного врача являются обязательными, и за их нарушения могут быть приняты административные меры. Обращаюсь к организаторам таких мероприятий — повременить. Сегодня это, по сути, равноценно призыву к опасному мероприятию для населения, поскольку может произойти вспышка. Мы категорически против проведения таких митингов сейчас. Закон должен неукоснительно соблюдаться», — сообщил Владимир Нечитайло.

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