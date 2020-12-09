Главный санврач оценил ситуацию с коронавирусом в Казахстане

Вице-министр здравоохранения, главный государственный санврач Ерлан Киясов дал оценку эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Как вы знаете, у нас два региона находятся в «красной» зоне — Северо-Казахстанская и Павлодарская области. В «желтую» зону переместились Костанайская и Акмолинская области, также в ней находятся Алматы, Нур-Султан, Восточно-Казахстанская и Атырауская области. Остальные регионы находятся в «зеленой» зоне. Конечно, мы бы хотели, чтобы у нас не было регионов в «красной» зоне с высоким ростом заболеваемости и распространения», — сказал Киясов на онлайн-брифинге СЦК.
Он сообщил, что эпидемиологическая ситауция в стране оценивается как стабильная.
«Ситуация развивается, как ранее говорил министр, по оптимистичному сценарию», — сказал Киясов на онлайн-брифинге СЦК.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области