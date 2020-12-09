Главный санврач оценил ситуацию с коронавирусом в Казахстане

Вице-министр здравоохранения, главный государственный санврач Ерлан Киясов дал оценку эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Как вы знаете, у нас два региона находятся в «красной» зоне — Северо-Казахстанская и Павлодарская области. В «желтую» зону переместились Костанайская и Акмолинская области, также в ней находятся Алматы, Нур-Султан, Восточно-Казахстанская и Атырауская области. Остальные регионы находятся в «зеленой» зоне. Конечно, мы бы хотели, чтобы у нас не было регионов в «красной» зоне с высоким ростом заболеваемости и распространения», — сказал Киясов на онлайн-брифинге СЦК.

Он сообщил, что эпидемиологическая ситауция в стране оценивается как стабильная.

«Ситуация развивается, как ранее говорил министр, по оптимистичному сценарию», — сказал Киясов на онлайн-брифинге СЦК.

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