Главный санврач подписал постановление

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление о порядке вакцинации китайским препаратом Vero Cell (Sinopharm), передает Tengrinews.kz.

Киясов определил, что вакцина против COVID-19 (Vero Cell), инактивированная (Sinopharm), изготовлена из штамма SARS-CoV-2, 19nCoV-CDC-Tan-HB02, который прививают в клетки Vero для культивирования, сбора, инактивации β-пропиолактоном, концентрации и очистки, с последующей адсорбцией адъювантом из гидроксида алюминия с образованием жидкой вакцины. Вакцина не содержит антибиотиков и консервантов. Предназначена для взрослых старше 18 лет.

Формы выпуска вакцины:

однодозовый флакон содержит 0,5 миллилитра продукта для введения; флакон содержит 1 миллилитр продукта для двух введений, для каждого введения требуется 0,5 мл в качестве одной дозы; запрещено вводить 1 миллилитр одному человеку.

График вакцинации: две дозы с интервалом между введениями 21-28 дней, каждая доза составляет 0,5 миллилитра. Рекомендуемый путь введения — внутримышечный, предпочтительно в дельтовидную мышцу плеча. Внутрисосудистое введение строго запрещено.

Остаток вакцины объемом 1 миллилитр после первого вскрытия флакона хранится при комнатной температуре не более 1 часа или при температуре от плюс 2 до плюс 8 °C не более 6 часов.

«Перед вторым забором вакцины поверхность резиновой пробки необходимо продезинфицировать. Во избежание перекрестного загрязнения забор дозы из флакона в шприц необходимо производить непосредственно перед введением. Использовать набранную в шприц вакцину следует немедленно, так как она не содержит консервантов. Погрешность дозы прививки, вызванная многократной аспирацией в шприц, должна быть сведена к минимуму. Если оставшаяся вакцина во флаконе составляет менее 0,5 миллилитра, ее следует выбросить, и не смешивать остатки вакцины из разных флаконов. Необходимость повторной иммунизации данным препаратом не была определена», — говорится в постановлении.

Определены следующие противопоказания к введению вакцины:

аллергия на любой компонент (включая вспомогательные вещества) вакцины;

аллергические реакции на вакцины (острая аллергическая реакция, ангионевротический отек, одышка);

неконтролируемая эпилепсия или другие прогрессирующие заболевания нервной системы, а также синдром Гийена-Барре в анамнезе.

беременность и период лактации;

возраст до 18 лет.

Запрещается использовать данную вакцину повторно, если после вакцинации возникли побочные реакции со стороны нервной системы.

Также вакцину следует использовать с осторожностью у пациентов:

с острыми заболеваниями, обострением хронических заболеваний и лихорадкой; при необходимости проведение вакцинации откладывается врачом;

страдающих диабетом и у лиц, у которых в анамнезе или в семейном анамнезе были судороги, эпилепсия, энцефалопатия, психические заболевания;

с нарушениями свертываемости крови и тромбоцитопении, из-за риска кровотечения, которое может возникнуть во время внутримышечного введения вакцины;

с нарушениями иммунной функции, такими как злокачественная опухоль, нефротический синдром, больные СПИДом (данные о безопасности и эффективности вакцины у этих людей не были получены).

Люди, получающие иммуноглобулины, должны быть вакцинированы данной вакциной с интервалом не менее 1 месяца, для исключения воздействия на иммунную эффективность.

Комбинированное применение с иммуносупрессивными препаратами, такими как иммуносупрессивные средства, лекарственные средства для химиотерапии, антиметаболические препараты, алкилирующие агенты, цитотоксические препараты, кортикостероиды и так далее могут снизить иммунный ответ организма на данный продукт.

Частота появления побочных действий:

очень часто: боль в месте инъекции; головная боль;

часто: лихорадка, усталость, миалгия, артралгия, кашель, одышка, диарея, зуд;

нечасто: покраснение, отек, уплотнение, сыпь, зуд головокружение, анорексия, рвота, боль в ротоглотке, дисфагия, насморк, запор, гиперчувствительность;

редко: эритема, острая аллергическая реакция, вялость, сонливость, трудности с засыпанием, чихание, назофарингит, заложенность носа, сухость в горле, гриппозное состояние, пониженная чувствительность к раздражителям (гипестезия), боли в конечностях, учащенное сердцебиение, боли в области живота, сыпь, аномальное состояние кожи и слизистых, акне, боль в глазах (офтальмодения), неприятные ощущения в ушах, увеличение лимфатических узлов (лимфаденопатия);

очень редко: озноб, нарушение вкуса, потеря вкуса, ощущение жжения и покалывания (парестезия), тремор, нарушение концентрации внимания, носовые кровотечения (эпистаксис), приступы астмы, першение в горле, тонзиллит, физический дискомфорт, боль в шее, боль в челюсти, уплотнение на шее, язвы на слизистой рта, зубная боль, нарушения в работе пищевода, приступы гастрита, обесцвечивание кала, боль в глазах (офтальмодения), затуманенное зрение, раздражение глаз, ушная боль, ощущение напряжения, повышенное давление, пониженное давление, недержание мочи, задержка менструации.

«Серьезных побочных реакций, связанных с вакциной, не наблюдалось», — говорится в документе.

Условия хранения вакцины — в охлажденном состоянии при температуре от плюс 2 °C до плюс 8 °C, защищать от света. Не следует замораживать. Срок годности — 24 месяца. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке и на этикетке.

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