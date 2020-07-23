Главный санврач РК: продление или усиление карантина зависит от каждого казахстанца

Как часто и какой продолжительностью может быть карантин в Казахстане? Какие критерии взяты за основу? С такими вопросами к главному санитарному врачу обратились представители СМИ на площадке Службы центральных коммуникаций. Айжан Есмагамбетова ответила чётко, что зависит, в первую очередь, от каждого казахстанца, сообщает ortcom.kz

«Как долго будет карантин и насколько он будет смягчаться зависит от каждого из нас. Зависит от модели нашего поведения. Мы должны понимать, что коронавирус в нашей жизни присутствует и выработать тактику поведения, которая будет ещё очень долго в нашей жизни. И от того насколько мы будем следовать этой тактике, насколько мы будем придерживаться основных мер профилактики коронавирусной инфекции везде, где бы мы ни находились: дома, на работе, в семье, среди знакомых, на объектах или магазинах, получали услуги или предоставляли услуги, это зависит от нас», — в очередной раз повторила санврач.

Если же говорить о критериях снятия или смягчения карантинных мер, то в первый раз минздрав руководствовался учётом ежедневного и еженедельного роста инфицированных. Теперь за основу взяты показатели репродуктивности и занятости коечных мест.

«Мы перешли с конца мая на два новых показателя это r0 — показатель продуктивности инфекции, то есть количество людей, инфицированных на одного и показатели занятости коечного фонда. Показатель репродуктивности должен быть меньше одного. А в зависимости от занятости коечного фонда, предусмотрено три этапа смягчения карантина. Первый этап 70%, второй этап меньше 50%, третий этап меньше 30%. Когда было принято решение о введении жёстких карантинных ограничительных мер показатель r0 составлял 1,2, было занято 90% коек», — отметила Аймагамбетова. Но предупредила, что при ухудшении показателя меры могут быть усилены снова.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.