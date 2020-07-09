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Главврач и бухгалтер Костанайского противотуберкулезного диспансера подозреваются в получении взятки — видео

Кадр из видео

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Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении главного врача и бухгалтера Костанайского областного противотуберкулезного диспансера Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Они подозреваются в получении взятки от представителя коммерческой организации в сумме 236 тысяч тенге из ранее оговоренного 1 миллиона тенге за заключение договоров о государственных закупках на поставку дезинфицирующих средств.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.

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