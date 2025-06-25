В пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области, прокомментировали инцидент с участием главного врача Костанайской областной больницы.

«В отношении главного врача Костанайской областной больницы был вынесен административный арест за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошёл в ночь на 22 июня, в личное время, в выходной день, в период отпуска без сохранения заработной платы. Руководство управления здравоохранения расценивает произошедшее как нарушение норм поведения, допускаемое гражданином, но не связанное с его профессиональной деятельностью. С сотрудником будет проведена профилактическая беседа. По итогам будет принято соответствующее решение. Руководство подчеркивает: каждый гражданин, независимо от занимаемой должности, несёт личную ответственность и равен перед законом», — говорится в ответе пресс-службы ведомства.