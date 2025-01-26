Февраль, по данным «Казгидромета», будет очень похож на январь, поскольку их циркуляционные особенности очень схожи.

Среднемесячная февральская температура значится в минус 13-15 градусов. Однако, количество осадков, согласно консультативному прогнозу, будет больше нормы на большей части региона.

«Прямо сейчас идут глобальные изменения климата, по этой причине повышается глобальная температура. Климат меняется в сторону потепления. Это, в свою очередь, привело к аномально теплой зиме. Нынешняя зима объясняется более мощным, выносливым Атлантического тепла. Эта особенность атмосферных процессов этого сезона. Не исключено, что январь и февраль могут преподнести нам сюрпризы», — говорит инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль Казиева.

Назгуль Азиева отмечает, что эта зима может оказаться теплее на 3 градуса, чем обычно. И, если прогнозы синоптиком сбудутся, то зима 2025 года побьет рекорд 2020 года.

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