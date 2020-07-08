Глобальный ремонт дорог начался в Лисаковске

Буквально несколько дней назад в Лисаковске начался глобальный ремонт дорог. Им будут охвачены сразу три улицы города. Работы финансируются по государственной программе «Дорожная карта занятости». Примечательно, что на этот раз дорожники зайдут на одну из городских улиц, где асфальта не было с момента ее появления, сообщает alau.kz

На ремонт улиц в Лисаковске в этом году выделили около 516 миллионов тенге. Подрядчиком выступило товарищество «Вакхстрой». Год назад эта же организация занималась ремонтом улицы Пожарной. Сейчас дорожники зашли на три улицы сразу.

Улицы Мәнгiлiк Ел и Больничная 5 лет назад уже приводили в порядок, но они уже требуют обновления, а вот дорог в районе коттеджной застройки в Лисаковске не было никогда. Теперь появится.

«Данные работы проводятся на улице Мәнгiлiк Ел. Средний ремонт асфальто-бетонного покрытия. Снимаем 7 сантиметров асфальто — бетонного покрытия и укладываем 7 сантиметров асфальто — бетонного покрытия»,- сказал прораб подрядной организации Владимир Коваленко.

Пока техника находится на улице Мангелик Ел, на Больничной меняют бордюры, занимаются устройством тротуара, брусчатки и тротуарной плитки. Затем дело и на этой улице дойдет до дорожного покрытия. Но самый большой объем работы запланирован в районе коттеджной застройки.

«Также мы работаем на коттеджной застройке. В коттеджной застройке на данном участке 22 улицы капитального ремонта»,- пояснил Владимир Коваленко.

На улице Мәнгiлiк Ел ремонт дороги планируют закончить в течение недели. После этого подрядчики намерены продолжать работы на улице Больничная. Закончить сезон дорожные строитель планируют в октябре, полностью благоустроив коттеджный поселок Лисаковска.

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