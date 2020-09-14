Глобальный ремонт дорог продолжается в Камыстинском районе

В Камыстинском районе полным ходом идёт ремонт дорог. В рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» район получил бюджетные инвестиции на сумму более 800 миллионов тенге. Часть этих средств направили на ремонт дорог, многие из которых много лет находились в плачевном состоянии

В рамках госпрограммы «Ауыл-Ел бесігі» в селе Камысты реализуются крупные проекты, один из них — это средний ремонт внутрипоселковой дорожной сети.

«Вот как раз мы сейчас стоим на улице Кудайкулова, это наша лицевая улица, магистральная дорога. Выделено 85 миллионов, это около трех километров, протяженность дороги»,- говорит аким Камыстинского района Газиз Бекмухамедов.

Общая протяженность дорог, охваченных средним ремонтом — около 6 километров. Такого масштаба районный центр Камысты не видел уже более 30 лет.



«Кроме того, что мы ремонтируем проезжую часть, выполняется устройство тротуаров. Это тоже около трех километров тротуаров. И мы уже сейчас получаем отзывы, позитивные отзывы от местного населения»,- сказал Газиз Бекмухамедов.

Сегодня коренные жители села Камысты с ужасом вспоминают прежнее состояние дорог. Рассказывают, что на машине проехать было просто невозможно, да и велосипедисты передвигались с трудом.



«Везде вот эти кочки, вот эти вот проемы. Еще вот эти барьеры, которые остались, когда прорывали воду, постоянно, еще бывает потемки всегда на машине стукнет, то на скутере я тоже еду тоже. А сейчас вот, пожалуйста, спокойно можно даже в потемках ездить — ровная дорога»,- сообщила Валентина Табакова, жительница села Камысты.



Основной целью проекта «Ауыл-Ел бесігі» является улучшение качества жизни на селе, модернизация социальной среды сельских территорий, доведение их до региональных стандартов.



«Данный спецпроект он показывает возможности и роль государства в жизни сел, и не только сел, райцентров. И мы хотим сказать, что спецпроект близится к своему завершению. Сейчас вот мы уже завершаем эту работу. Я думаю где-то в течение месяца мы закончим»,- заключил Газиз Бекмухамедов.

В Камыстинском районе планов на следующий год по облагораживанию села очень много. В основном это переходящие проекты, реализация которых рассчитана на несколько лет. Например, такие как ремонт подъездных дорог к селам Фрунзе и Талдыколь

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