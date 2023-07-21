Глубокий циклон сформирует погоду — прогноз на выходные

В ближайшие дни синоптическая ситуация над Казахстаном будет формироваться довольно глубоким циклоном из районов Черного моря.

Циклон обусловит дождливую погоду на большей части страны, с сопровождением гроз, града и порывистого ветра, на западе, северо-западе и севере республики ожидаются временами сильные дожди.

После кратковременного понижения дневных температур:

на севере Казахстана ожидается повышение температуры воздуха от 20+25 до 25+33,

на северо-западе от +18+30 до 25+33,

в центре от 25+33 до 32+39,

на юге от 25+35 до 35+42,

на западе страны понижение температурного фона до +22+35, на востоке до +27+35,

на юго-востоке страны резких изменений в температурном фоне не ожидаются.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.