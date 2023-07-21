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Глубокий циклон сформирует погоду — прогноз на выходные

Фото ALAU.KZ/Н.Луговской

В ближайшие дни синоптическая ситуация над Казахстаном будет формироваться довольно глубоким циклоном из районов Черного моря. 

Циклон обусловит дождливую погоду на большей части страны, с сопровождением гроз, града и порывистого ветра, на западе, северо-западе и севере республики ожидаются временами сильные дожди.

После кратковременного понижения дневных температур:

  • на севере Казахстана ожидается повышение температуры воздуха от 20+25 до 25+33,
  • на северо-западе от +18+30 до 25+33,
  • в центре от 25+33 до 32+39,
  • на юге от 25+35 до 35+42,
  • на западе страны понижение температурного фона до +22+35, на востоке до +27+35,
  • на юго-востоке страны резких изменений в температурном фоне не ожидаются.
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