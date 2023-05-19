Год курил вейпы. Серьезное поражение легких выявили у подростка в Казахстане

Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Гульнар Сарсенбаева рассказала о случае заболевания органов дыхания у подростка, который регулярно употреблял вейп в течение года, передает Tengrinews.kz.

По словам Сарсенбаевой, подросток поступил с жалобами в феврале текущего года.

«Сегодня отмечается популярность роста электронных систем потребления (табака — прим.) или вейпов, в особенности среди подростков и молодежи. (…) Я хотела бы остановиться на одном примере. Выявлен факт заболевания органов дыхания у подростка, который ранее не состоял на динамическом наблюдении по поводу заболевания органов дыхания. У него не отягощен анамнез.

Поступил данный пациент в феврале с диагнозом спонтанный пневмоторакс справа и туберкулезная эмфизема легких. В расследовании причины заболевания установлено, что он в течение года потребляет регулярно электронные системы (нагревания табака — прим.)», — сообщила Сарсенбаева во время круглого стола в СЦК.

По ее словам, в феврале он получил необходимую медицинскую помощь, антибактериальную терапию, с улучшением выписался домой, но через месяц снова поступил в стационар с высокой температурой.