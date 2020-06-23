«Год прошел, а яму не закопали» — в редакцию Алау обратились костанайцы

Жители одной из улиц города обратились в редакцию Алау с просьбой о помощи. Дело в том, что около года назад на их улице началась реконструкция канализационного коллектора. Но работы были остановлены, а крупная яма во дворе, глубиной в 5 метров осталась. Ее только оградили лентой, передает alau.kz

В редакцию Алау обратились жители улицы Шипина. Уже больше года, как по соседству с ними расположилась яма, глубина около 5 метров. Из ограждений — красная ленточка.

«Здесь не пройти. Ни в магазин не выйти, не подъехать к нам невозможно. Со двора мы выехать не можем. Земля под нами, все трескается, все рушится больше и больше. На зиму ее закрыли, с неоднократными жалобами, все соседи жаловались в акимат, что яма стоит открытая. Где-то полтора месяца вот так стояла, на зиму ее прикрыли кое-как», — рассказала жительница улицы Шипина Валентина Гупенко.

Затем, по словам жителей, как только снег сошел эту яму, снова открыли. Но подрядчики проработали на участке не долго.

«Перекопали всю улицу, водопровод тоже реконструкцию делали, и в прошлом году канализация, в этом году канализация. Вот завезли трубы, песок, два-три дня наверно поработали. Они здесь наткнулись на плиту, получается. Они решили дальше, там выкопали, бросили все», — добавил житель улицы Шипина Юрий Харченко.

В итоге здесь стало уже две ямы, жители обеспокоены, что это место — развлечение для детей. Сюда они приходят, чтобы поиграть и побросать камни вниз. Работы ремонтные тут не проводят, а яму не закапывают. Жители обращались в разные городские ведомства, чтобы выяснить, в чем причина, но четкого ответа так и не получили. В коммунальном предприятии «Костанай-Су» объяснили, что они на этом участке проводят реконструкция самотечно-канализационного коллектора, рассчитана они на три года, то есть до 2021 года. Объяснили и почему работы приостановили.

«Там были небольшие проблемы с механизмами непосредственно подрядчика. То есть здесь напоролись на скальную породу. Обычный экскаватор не возьмет необходимо предусматривать гидромолот в этих случаях. С техникой нет возможности найти здесь, вот в общем-то с этим было связано», — пояснил главный инженер ГКП «Костанай-Су» Виталлий Панайотов.

Объяснять, почему эти ямы стояли все это время открытые, коммунальщики не стали. Вместо этого перед интервью обе траншеи засыпали землей. Но Виталий Панайотов указал, что в скором времени здесь все-таки начнут реконструкцию коллектора, а пока для безопасности и удобства жителей все это было решено засыпать.

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