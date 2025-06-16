Отдельную озабоченность вызывает ситуация с несанкционированными свалками мусора и грунта в микрорайоне Береке, образовавшимися за годы с начала строительства в микрорайоне. Об этом сообщила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара Курмангалиева.
Эти стихийные свалки, по словам Гулсары Курмангалиевой, не только портят облик микрорайона, но и создают угрозу для жизни и здоровья жителей, особенно детей, которые превратили их в места для игр.
«По Вашему поручению проведено совещание с застройщиками. Началась работа по устранению нарушений. На сегодняшний день вывезено три тысячи рейсов, что составляет более 60 тысяч кубов грунта и мусора, работы планируются завершить в срок до 20 июня текущего года»,- уточнила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара Курмангалиева.
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