Годен к воинской службе. Призывник подал в суд на департамент по делам обороны Костанайской области

Как сообщает пресс-служба областного суда, 24 мая 2022 года судьей Жауаровой А.Б. рассмотрено административное дело по иску Н. к департаменту по делам обороны Костанайской области» об оспаривании приказа о направлении истца на срочную военную службу.

Истец, являясь призывником, состоящий на воинском учете, в декабре 2021 года при прохождении медицинской призывной комиссии сообщил о своем диагнозе «Рубцовая деформация луковицы ДПК (двенадцатиперстной кишки). Рецидивирующая язва» и предоставил медицинское обследование.

«Комиссией документ не приняли во внимание, единогласным решением определили «Годен к воинской службе» и зачислили в Национальную гвардию, отправив истца служить. В ходе судебного разбирательства стороной ответчика представлено медицинское обследование по месту службы, где указано, что у истца Н. заболевание «Катаральный антральный гастрит», которое не препятствует прохождению воинской службы. Судом назначена военная врачебная экспертиза, согласно которой диагноз, о котором истец утверждал ранее, подтвердился и в настоящее время он продолжает болеть, соответственно дальнейшее прохождение воинской службы истцу невозможно», — сообщает пресс-служба суда.

Оспариваемый приказ судом признан незаконным и отменен.

Кроме того, принимая во внимание состояние здоровья истца, решение суд обратил к немедленному исполнению.

Судом в адрес ответчика вынесено частное определение за допущенные нарушения для принятия соответствующих мер в целях недопущения впредь подобных фактов.

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