Годовая инфляция в Казахстане в январе составила 20,7%, продукты подорожали на 25,7%

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Годовая инфляция в Казахстане в январе 2023 года составила 20,3%, сообщает бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПР).
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«Инфляция в январе 2023 года в годовом исчислении составила 20,7%», — говорится в сообщении бюро, передает kaztag.kz
Цены на продовольственные товары повысились на 25,7%, непродовольственные товары – на 20,2%, платные услуги – на 14,2%.