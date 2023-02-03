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Годовая инфляция в Казахстане в январе составила 20,7%, продукты подорожали на 25,7%

Фото из открытых источников

Годовая инфляция в Казахстане в январе 2023 года составила 20,3%, сообщает бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПР).

«Инфляция в январе 2023 года в годовом исчислении составила 20,7%», — говорится в сообщении бюро, передает kaztag.kz

Цены на продовольственные товары повысились на 25,7%, непродовольственные товары – на 20,2%, платные услуги – на 14,2%.

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