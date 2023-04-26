Годовалый малыш выпал из окна многоэтажки в Костанае

В Костанае из окна многоэтажного дома выпал ребенок.
В Костанае годовалый мальчик выпал из окна 3-го этажа и чудом остался жив. Происшествие случилось 25 апреля вечером в 19:50 по ул. Чехова в 5-этажном жилом доме.
Ребенок остался без присмотра взрослых, взобрался на подоконник, где было открыто окно и выпал наружу.
Пострадавшего экстренно госпитализировали в реанимацию городской детской больницы. Врачи установили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, состояние тяжелое.
ДЧС Костанайской области в очередной раз призывает родителей не оставлять без присмотра детей. В целях безопасности установить на окна решетки или блокираторы. Помните! Москитные сетки — не защита ребенка от падения!