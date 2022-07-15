Годовалый ребенок утонул в бассейне

Поздним вечером 14 июля в бассейне утонул годовалый ребенок. Об этом сообщили в городском ДЧС. Сейчас выясняются обстоятельства трагедии, передает nur.kz

По информации пресс-службы ДЧС Шымкента, 14 июля в 22.00 часов мальчик 2021 года рождения упал в бассейн во дворе частного жилого дома в микрорайоне Кызылжар и утонул. «По предварительной версии, ребенок остался без присмотра, родителей рядом не было. Обстоятельства произошедшего выясняются», — пояснили в ДЧС города.

Напомним, 4 июля в Шымкенте утонул в бассейне 6-летний мальчик. Ребенок купался со спасательным кругом, однако тот ему не помог. Также ранее стало известно, что в Актюбинской области 6-летний мальчик, оставшись на какое-то время без присмотра взрослых, утонул в реке Тамды.

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