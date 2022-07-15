USD 478.39
EUR 480.49
RUB 8.21
kk ru en
  1. Home
  2. Новости из регионов
  3. Годовалый ребенок утонул в бассейне

Годовалый ребенок утонул в бассейне

Фото из открытых источников

Поздним вечером 14 июля в бассейне утонул годовалый ребенок. Об этом сообщили в городском ДЧС. Сейчас выясняются обстоятельства трагедии, передает nur.kz

По информации пресс-службы ДЧС Шымкента, 14 июля в 22.00 часов мальчик 2021 года рождения упал в бассейн во дворе частного жилого дома в микрорайоне Кызылжар и утонул. «По предварительной версии, ребенок остался без присмотра, родителей рядом не было. Обстоятельства произошедшего выясняются», — пояснили в ДЧС города.

Напомним, 4 июля в Шымкенте утонул в бассейне 6-летний мальчик. Ребенок купался со спасательным кругом, однако тот ему не помог. Также ранее стало известно, что в Актюбинской области 6-летний мальчик, оставшись на какое-то время без присмотра взрослых, утонул в реке Тамды.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

442 звонка поступило в «Айкомек» из-за урагана в Костанае
Следующая новость

Жители Костанайской области сами ухудшают качество мобильной связи — управления цифровизации