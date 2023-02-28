Гололёд. Информация для учащихся школ Костанайской области

Информация для школьников Костанайской области.

Житикара. В связи с погодными условиями- гололед, занятия для учащихся КПП и с 1 по 6 классы будут проходить в онлайн формате.

Доброе утро. Узункольский район. Занятия первой смены для КПП -4-х классов переведены в 6 школах (Белоглинская ОСШ, Павловская НШ, Укатканская НШ, Новопокровская ОШ, Ершовская ОШ, Российская НШ, Бауманская ОСШ (ветер, гололёд); занятия для КПП-6 класса переведены в 1 школе (Пресногорьковская ОШ (ветер, гололёд); занятия для КПП-9 классов переведены в 1 школе (Кировская ОСШ (сильный ветер, гололёд); занятия для КПП-11 классов переведены в 4 школах (Арзамасская ОШ, Троебратская ОШ, Суворовская ОШ, Убаганская ОШ (сильный ветер, гололёд); в данных школах обучение пройдет в онлайн формате. Остальные 8 школ занятия в штатном режиме.

Денисовский район. В связи с погодными условиями- ГОЛОЛЕД, занятия для учащихся КПП и с 1 по 4 классы будут проходить в онлайн формате.

В связи погодными условиями. В Мендыкаринском районе перевели первую смену на онлайн формат обучения.

Алтынсаринский район, в связи с погодными условиями (гололёд, ветер) занятия переводятся в онлайн-формат для КПП, 1-11 классов.

Сарыкольский район, перевели в онлайн формат. С 0-11 классы, 18 школ. В связи с погодными условиями.

Карабалыкский район. В связи с погодными условиями ( гололёд) обучающиеся первой смены ООШ М.Горького,А.Кунанбаева,М.Сералина, Тогузакская ООШ переведены на онлайн формат обучения.

Материал дополняется.

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