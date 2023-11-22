Гололёд сковал трассы. Обращение полиции

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Видео присылают водители с трасс. На сегодня по Костанайской области объявлено штормовое предупреждение.
Из-за непогоды отменены уроки в школах.
Видео сняты в Фёдоровском районе, на Аулиекольской трассе. Животные, переходящие дорогу, по словам подписчиков, сняты в районе города Атбасар. Где снято видео еще одной аварии не сообщается.
Полицейские Костанайской области обратились к водителям.
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