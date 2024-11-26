В акимате Костаная с участием главы города и соответствующих служб обсудили вопрос очистки дорог от снега. Говорили о мерах борьбы с гололёдом. Марат Жундубаев обратился к жителям Костаная, ПКСК, ОСИ, к бизнесу.

«Это все природного характера. Если лёд находится больше трёх суток, и никто ничего не делает, это вопрос уже к ЖКХ, ко мне. Всё надо понимать. Мы же жизнь живём, а не кино снимаем. У меня просьба к ПКСК, ОСИ, к жителям — каждый должен тоже вкладывать свои усилия, чтобы комфортно проживать. Не надо городу помогать, помогите себе. От дома тропинку сделайте, в подъезде почистите. Сейчас автолюбители обращение писали открытое — не сыпьте соль. Надо принимать альтернативные методы. Нет альтернативы никакой. Сейчас журналист говорит «Когда вы будете сыпать?». Там говорят не сыпьте. У нас общество всегда разделяется кому, как удобно. Я ещё раз говорю нашу позицию — будем сыпать. Все «пешеходы», дороги. Нравится-не нравится. Машины портит, обувь портит. Для безопасности. Другого у нас нет», — заключил глава города.