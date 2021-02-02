Гололёд в Костанае. Информация для учащихся первой смены

Информация для учащихся школ распространил отдел образования акимата Костаная.

«3 февраля учащиеся 0-4 классов первой смены школ Костаная переведены на дистанционное обучение. На улице гололёд», — сообщили в отделе.

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