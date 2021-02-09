Гололёд! В Костанае всплеск пациентов, поступающих в травматологию

В минувший понедельник врачи травматологического отделения городской больницы приняли больше 70 костанайцев с различными травмами. Это в 2 раза больше, чем обычное суточное обращение подобных пациентов. Всплеск травматизма произошел из-за обрушившегося на город перепада температур, когда после активного таяния снега образовавшаяся вода повсеместно превратилась в лед, передает alau .kz

После нетипичного для февраля потепления на Костанай обрушились резкие морозы. Как результат город превратился в сплошной каток. Пройти по тротуару быстрым шагом может оказаться опасным для здоровья. Риск поскользнуться и заработать травмы значительно вырос. Об этом говорят и врачи, подводя итоги за сутки понедельника.

«В Костанайскую городскую больницу в травмпункт поступило 77 человек. 45 человек с уличными травмами. Количество больных увеличилось вдвое. Обычно эта цифра 30 с чем-то, 40 человек. Поступил молодой человек с открытым переломом костей голени. В данный момент он находится в операционной, ему оказывается специализированная помощь. И после него также приехала женщина. Буквально вышла на улицу, на остановке – упала, поскользнулась, сломала ногу»,- рассказал врач-травматолог Костанайской городской больницы Артем Тисленко.

Те, кто еще не попал в травматологию, но уже опасается лишний раз пройтись пешком по городу, уходят в соц.сети. Там комментаторы обсуждают работу городских властей и пишут негативные комментарии в их адрес. Причина недовольств проста: акимат и коммунальщики, по мнению людей, не справляются со своей работой:

«В областном городе такое творится, где вообще служба ответственная, просто кошмар, что можно сказать про маленькие города? Акимы области и маленьких городов вообще о народе думаете?»; «Акимату некогда. На автобусы отвлекается. С многозадачностью не справляется»; «Они не посыпают, потому что думают, а зачем, скоро само все растает, ведь весна уже почти пришла!», — пишут костанайцы в социальных сетях.

Но причина «беспесочных» тротуаров вовсе не в грядущей весне. Об этом сообщают в ситуационном центре «iKomek». Подрядчики посыпать дорожки в городе начали. Но территория, которая ожидает разрешения ситуации, слишком большая. На работы может уйти не меньше трех дней, то есть ориентировочно к четвергу дороги и тротуары должны привести в порядок.

«На сегодняшний день в первую очередь производится санитарная очистка и посыпка от наледи социальных объектов, железнодорожные вокзалы, больницы, школы. Во вторую очередь посыпка дорог производиться со средним интенсивом движения и также будут производиться все остальные после»,- сообщил директор ситуационного центра «iKomek» Алишер Батырбеков.

Если людей не устроит то, как коммунальщики провели свою работу, они могут обратиться с жалобой на номер 109. Но пока таких сообщений зафиксировано не слишком много. Начиная с 6 февраля, то есть с момента активного потепления, обращений в центр поступило 1414. К сегодняшнему дню в разработке остались чуть больше сотни. На гололед жаловались преимущественно в центральной части города и Костанай-2. Как сообщается, работа в этих районах, как в прочем и по всему городу, не останавливается.

«Работает у нас более 80 единиц техники на данный момент. Также в ночь работало 70 единиц техники и более 20 человек на ручной очистке от снега. Есть территория, которая убирается ПКСК. Они должны очистить вход в подъезд, придомовую территорию и посыпают также, производят очистку от снега и наледи на внутридворовой территории. Не все ПКСК соглашаются к выполнению работ, так как в тарифе не заложена, либо еще какие-то причины. Здесь мы прорабатываем с отделом жилищных отношений»,- сказал Алишер Батырбеков.

Пока ситуация с гололедом полностью не взята под контроль, костанайцам стоит поостеречься выходить на улицу. Такой совет дают травматологи. Особенно это касается пожилых людей. Если же пешая прогулка до места назначения необходима, лучше предпочесть обувь на плоском ходу, а на ее подошву наклеить лейкопластырь, чтобы уменьшить скольжение.

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