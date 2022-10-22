Гололёд, ветер. Какой будет погода 23 октября в Костанае и области

Прогноз погоды на 23 октября озвучили синоптики Казгидромета.
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Ночью на севере, востоке, юге области снег. На севере, западе области туман, гололед. Ветер
северо-западный, западный 9-14, на востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. Температура
воздуха ночью 0-5, на западе области 8 мороза, днем 0-5 тепла.
В Костагнае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 1-3 тепла.
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