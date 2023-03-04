Гололёд. Возросло количество пациентов с переломами в больнице Костаная

Погодные условия — постепенное похолодание и потепление, сменяющие друг друга привели к тому что городские улицы и улицы во дворах домов, превратились в буквальном смысле в каток. Чтобы не упасть, передвигаться приходиться крайне осторожно.

Костанайцы говорят, на этой неделе, действительно, добраться из пункта А в пункт Б пешком, стало задачей не из легких. Особенно тяжело идти по нечищеным тротуарам и вблизи автобусных остановок.

«Сегодня очень скользко и вот прям еле идем. Где-то есть и похуже, где не чистится вообще».

«Всем, кто старше 18 лет, ну ладно, преклонного возраста кто, те аккуратно ходите лучше. А то плохо будет. Вот моя бабуля сломала руку, сейчас в гипсе ходит, в больнице 2 недели лежала. Печальная история, если честно».

«По Павлова очень сильно. В принципе по парку. Я не знаю, может сейчас почистили, но вчера было очень скользко. Я упала несколько раз. Возле остановок тоже очень сильный гололед, там постоянный люди падают».

Если идти по льду вам все-таки предстоит, прислушайтесь к следующим советам.

Чем мельче шаг и чем ближе ваша нога к поверхности, тем меньше вероятность упасть. Падение в этом случае грозит вам серьёзными травмами. Совет второй не ходите слишком быстро и не поднимайте ноги высоко. Никогда не держите руки в карманах.

Однако, избежать падений удается далеко не всем. Больше всего страдают люди в возрасте. Для них такое происшествие зачастую заканчивается переломом и больничной койкой. В сутки в травматологическое отделение городской больницы обращается около пятидесяти человек.

«Это среднестатистическая цифра. Нельзя сказать, что прям сильно увеличилось. Но количество переломов из этих 50 человек возросло. Раньше это было, допустим, 11 переломов, сейчас 20 переломов из этих 50 человек. Процентов 5-10 нуждаются только в госпитализации, остальные в основном отпускаются амбулаторно», — отметил врач-ординатор травматологического отделения Костанайской городской больницы Артём Тисленко.

Помимо переломов, падение чревато черепно-мозговыми травмами, вывихами и ушибами. Причем не редко за помощью люди обращаются не сразу.

«Человек может в состоянии шока быть, аффекта. Он может боли не почувствовать. Как правило многие приходят домой, через 2-3 часа в этой области начинает образовыватьяс отек. Отек давит на близлежащие ткани, то есть на нервные окончания и начинают появляться боли. И человек чаще всего начинает обращаться в травматологический пункт, либо идет в поликлинику за амбулаторной помощью», — говорит Артём Тисленко.

Самолечением, говорят врачи, заниматься не стоит. И консультация специалиста в этом случае лишней не будет.

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