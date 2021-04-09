Голосование по проекту «100 новых лиц» завершится 12 апреля

В предстоящие выходные решится судьба почти двух сотен жителей нашей области. Все дело в том, что они являются участниками проекта «100 новых лиц Казахстана», и в следующие пару дней пройдет завершающий этап народного голосования, передает alau.kz

Аруна Жаксагулова известна в Костанае, как заместитель председателя общества «Умит-Надежда». Она занимается проектами, которые помогают людям с ограниченными возможностями почувствовать себя нужными и при этом повысить свои знания, к примеру, на организованных курсах компьютерных навыков или шитья. Но о том, чтобы на всю страну заявлять о своих заслугах, она не думала и уж точно не планировала участвовать в проекте «100 новых лиц». Но те, кто давно и хорошо знаком с этой женщиной, решили, что о ней должна узнать вся страна. А потому тайно подали за нее заявку на сайте, чем безмерно поразили саму участницу.

«Конечно, это приятно, что люди такую высокую оценку дают и выдвигают. Это приятно любому человеку. Наверное, благодаря этому конкурсу большая категория людей узнает новые лица, особенно в других регионах допустим. И это будет им служить таким стимулом, чтобы двигаться вперед, не останавливаться»,- рассказала Аруна Жаксагулова, участница проекта «100 новых лиц Казахстана».

Аруна считает, что в современном мире остается место для настоящих героев, которые достойны всеобщего внимания. Да и встретить их можно в каждой профессии. С этим трудно не согласиться. Ведь еще один участник проекта от нашей области Амантай Байжанов. Тот самый полицейский, который в пургу бежал перед колонной автомобилей, чтобы не дать водителям пропасть в снежном плену и добраться до города. Сейчас он в десятке самых популярных участников проекта «100 новых лиц» этого года. За него уже проголосовали больше 6 тысяч раз. И таких героев Костанайская область представила в этом году довольно много.

«Участников много. Из нашей области подано 195 заявок. Очень много «образование», очень много «спорт». Со спорта можно отметить, например, Петр Костенко – наш шахматист»,- сообщила Айман Магазумова, главный специалист управления внутренней политики акимата Костанайской области.

Вот только чтобы поддержать наших участников, костанайцам может потребоваться не малое терпение. Сайт буквально подвисает. Приходится перезагружать страницу несколько раз, чтобы отыскать своего кандидата. Но дальше что называется дело техники — оставить свой голос довольно просто.

«Заходим на сайт «100 новых лиц», выбираем под аватаркой кандидатуру, за которую хотелось бы отдать голос. Нажимаем голосовать. Голосование двумя способами: через e-mail почту либо через Фейсбук и ВКонтакте»,- пояснила Айман Магазумова.

Изначально планировалось, что голосование за участников завершится в начале апреля, но потом было объявлено о продлении срока народных выборов. Проголосовать за одного или сразу нескольких участников каждый желающий может до понедельника 12 апреля. Уже после этой даты к работе приступит жюри. И вероятно в мае страна узнает имена новых лиц, среди которых могут оказаться и костанайцы.

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