Головкин сделал заявление о будущем после завершения трилогии с Канело

Казахстанский боксер Геннадий Головкин ответил в ринге относительно своих дальнейших планов после третьего боя с мексиканцем Саулем Канело Альваресом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Трилогия состоялась утром 18 сентября в Лас-Вегасе, где Альварес по итогам 12 раундов отпраздновал победу единогласным судейским решением (116-112 и дважды 115-113).

— Продолжится ли твоя карьера после трилогии (с Канело)?

— Конечно, у меня огромные планы. У меня на примете много соперников. Поздравляю Канело и всех фанатов бокса. Помните, ребята, у меня три пояса в среднем весе. Я вернусь. Я все еще чемпион, ребята.

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