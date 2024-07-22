Головные боли из-за вони. В многоэтажке посёлка Тобол обострилась проблема с откачкой канализации

Жители дома по улице Беибитшилик в поселке Тобол бьют тревогу. Здесь обострилась проблема с откачкой канализации. Из-за того, что этого не происходит, в домах стоит едкий, неприятный запах.

Старшая по дому Ольга Фазылова отмечает, что решить проблему никто не может. Тем временем жители спят в домах с открытыми окнами. Неприятный запах доходит до 4 этажа.

«У нас полные подвалы, не откачивается. А у нас понимаете какая система, у нас и не сможет с подвала уйти, потому, что у них колодцы стоят, у них ничего не работает. А если колодец стоит, у нас из подвала ничего не уходит. У нас и не выйдет. Знаете, до эпидемии буквально два шага. Будет эпидемия, может быть кто-то нам поможет», — говорит Ольга Фазылова.

По словам людей, из-за этого не только неприятный запах, но и сырость в квартирах, поэтому и часто болеют дети. Зайти в подвал сейчас невозможно, потому что он полностью в воде.

«У нас постоянно окно открыто, потому, что стоит вот этот угарный запах. Вы понимаете, чем это чревато? А вот у соседа в шестом подъезде, у него вообще трое детей, он говорит, я встаю, как пьяный. Я боюсь, что я не выйду из квартиры. Это чем грозит людям? Смертельным исходом. И никто, не принимает никаких действий», — говорит Галина Дворницина.

«Они говорят, подвал наш. Да, подвал наш. Но, мы его привели в порядок осушили, теперь из-за того, что не откачивается канализация, у нас стоит вода в подвале. И все теперь накопилось, и если прорыв какой-то по отоплению, сварщик не сможет туда зайти. Потому, что там только на лодке плавать», — сказал Константин Землянский.

«Невозможно! Сырость под самый потолок. Вообще невозможно, до того доходит, что плесень, а это вонь. Голова болит уже. Письменное обращение я подвал в район, с района меня толкнули к нашему акимату. А наш акимат отправил в ГКП», — рассказывает Куаныш Кударов.

В поселковом акимате отмечают, что о проблеме знают. По словам акима Тобола износ канализационной системы сегодня составляет — 70%. Поэтому работает она очень слабо, не хватает мощности.

«В этом году нам еще сильно будем так говорить «подспорье» дало нехорошее — это паводок. Наш поселок находится на солончаке. Если с полей нас не затопило, но у нас было огромное количество грунтовых вод. Стояла вода до середины июня. Они нашу систему износили. Вышли из строя, и не выдержали нагрузку электродвигатели», — говорит аким посёлка Тобол Аманжол Есмагамбетов.

По словам Аманжола Есмагамбетова, они будут разрабатывать проектно-сметную документацию на реконструкцию системы водоотведения в поселке. Готова она должна быть уже в сентябре. До этого времени, отмечает аким, жителям придется только ждать.



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