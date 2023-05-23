Головные боли, тошнота. Появление смога в Костанае объяснили в департаменте экологии

В инстаграм аккаунте департамента экологии размещена информация касательно смога, который окутал в большей степени микрорайон Костанай-2.

«По сообщению ДЧС Костанайской области произошло загорание на полигоне ТБО «Северный». Также, в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена публикация с кадрами дыма на полигоне. Вместе с тем, в адрес Департамента поступило заявление от жителей микрорайона Алтын Арман в отношении ТОО «Тазалык-2012», с просьбой привлечения к ответственности данного предприятия. На основании поступившего заявления и имеющихся материалов, Департаментом экологии проводятся мероприятия по регистрации проверки в отношении ТОО «Тазалык-2012»,- сообщает департамент экологии Костанайской области.

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