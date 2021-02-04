Гончарный круг и печи для обжига. В Костанайский строительный колледж поступило новое оборудование

В Костанайский строительный колледж поступило новое оборудование для гончарной мастерской, которое уже запустили в дело. По словам преподавателей, с его помощью они смогут не только рассказать будущим дизайнерам и архитекторам, что такое глина, но и показать, как с ней работать руками. Причем в колледже намерены проводить мастер-классы не только для студентов.

Данияр Бурбаев — преподаватель специальных дисциплин в Костанайском строительном колледже. Больше 10 лет назад он прошел обучающие курсы по гончарному искусству. Как такового предмета в программе колледжа нет, но будущие архитекторы и дизайнеры на 4 курсе проходят пластичные формы, где должны активно работать с глиной. Однако без гончарного круга сделать это сложно. В конце прошлого года такое оборудование в колледже появилось. Благодаря госпрограмме «Жас маман» им поставили гончарные круги, печи для обжига и сушильные шкафы. В общем на 11 млн тенге. Данияр Бурбаев говорит, что покупали самое современное и качественное оборудование.

«Мы смотрели все теххарактеристики. Для меня важно было меняться, что право, что слева для руки — это большой плюс. Кто-то правша, кто-то левша, можем регулировать. Вводим искусство в массы, в общем нравится это делать, были 8 человек, два часа удовольствия хорошие впечатления и планируем, формируем курсы по гончарному искусству в свободное время», — отметил преподаватель Данияр Бурбаев.

В этом учебном году новым оборудованием студенты почти не пользовались — сказались ограничительные меры по коронавирусу. Но все как один отмечают, лепить самому — одно удовольствие. Вот и преподаватели колледжа осваивают новое мастерство, а там, говорят в учебном заведении, готовы и другим мастер-классы организовывать. В строительном колледже Костаная надеются, что гончарное дело придется по душе студентам, потому как овладев этим видом мастерства, они смогут, возможно, открыть и свое дело

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