Гонки по Лисаковску. Сотрудники полиции задержали водителя

6 апреля около 19.00 в городе Лисаковск по улице Сатпаева сотрудники патрульной полиции заметили подозрительную автомашину, которая ехала по дороге из стороны в сторону.

При попытке остановить автомашину, водитель не подчинился законным требованиям полицейских и продолжил движение на большой скорости.

Сотрудники полиции задержали водителя, от которого исходил запах спиртного. Он направлен на медицинское освидетельствование, которое установит тяжесть опьянения. При установлении личности водителя выяснилось, что он ранее был лишен права управления автомобилем.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».

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