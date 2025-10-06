По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на проспекте Абая с участием автомобиля Mercedes, полицейскими собран необходимый материал. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
Установлено, что 5 октября, в ночное время, 29-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по проспекту Абая в направлении от КЖБИ в сторону КСК, при объезде дорожных рабочих, наносивших разметку, не справился с управлением и въехал в один из торговых бутиков. В результате ДТП пострадала пассажирка. Также были повреждены входная группа бутика, металлические ограждения и дорожные знаки.
Согласно результатам медицинского освидетельствования, на момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудниками полиции собран необходимый материал, устанавливается сумма причинённого ущерба. Окончательное процессуальное решение будет принято после завершения всех необходимых проверочных мероприятий.
Отмечается, что водитель имеет водительский стаж 1,5 года. За этот период он 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
Департамент полиции Костанайской области в очередной раз обращается к участникам дорожного движения с призывом строго соблюдать правила и быть предельно внимательными на дороге.
